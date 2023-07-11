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Эксперты назвали самые безопасные места в самолете

Источник:
Sibnet.ru
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Пассажирский салон самолета МС-21
Фото: © пресс-служба ПАО «Корпорации «Иркут»

Пассажиры выбирают места в самолете по уровню комфорта, но иногда им важно, чтобы это были самые безопасные позиции.

Самыми безопасными в самолете называют места в задней части самолета, согласно исследованию Time. В ходе него специалисты разделили авиалайнер на три секции и выяснили следующее: на задних сиденьях, занимающих третью часть самолета, уровень смертности составлял 32%, в то время как в средней части он был 39%, а в передней — 38%.

Особенно хорошие результаты были показаны местами в середине ряда, расположенными в задней части самолета, где коэффициент смертности составил 28%. В то же время, сиденья, расположенные у прохода в средней секции салона, оказались наиболее опасными, с уровнем смертности 44%.

«Если пассажир находится ближе к передней части самолета, он может оказаться в опасности раньше, чем те, кто сидит сзади. А безопасность средних кресел обусловлена наличием буфера, который предоставляют пассажиры, сидящие с обеих сторон», — сказал глава отдела авиации CQUniversity Australia Дуг Друри.

Эксперт также считает, что еще одним благоприятным вариантом размещения может быть кресло рядом с аварийным выходом.

«Сидя рядом с выходом, вам всегда будет легче покинуть свое место в случае чрезвычайной ситуации, если с этой стороны нет огня. Однако следует помнить, что топливные баки самолета находятся в крыльях, поэтому в некоторых случаях этот ряд может оказаться менее безопасным», — сказал эксперт.

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Экономика #Авиа
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Топ комментариев

jeryakob

проценты в пенсионках ниже инфляции и даже банка. все эти реформы узаконенный грабеж. пенсионка путину...

Uynachalnica

Да, ладно, больше 20 лет жили с подобными разводами, а тут угосударствели?

DEMON01

Ничего страшного и это правильно мы за все заплатим

DEMON01

Ага тут и командиров запрещенного азова обещали не отпускать из турции ,верим ,верим.