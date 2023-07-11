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Джонни Депп променял деньги на экскурсию по России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @johnnydepp

Голливудский актер Джонни Депп посетит Москву осенью и получит за это гонорар в 370 тысяч долларов (около 37 миллионов рублей).

Организаторами приезда Деппа стала музыкальная группа «Яморе», которая вели переговоры с представителями звезды с 2018 года.

«В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать», — рассказал участник «ЯМОРЕ» Михаил Лисов «Газете.ru».

По словам Лисова, изначально они договаривались на большую сумму гонорара, но артист сам предложил сумму меньше, но добавил экскурсию по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.

«Через две недели у нас видеозвонок с актером. Волнительно, конечно, хотя Джонни очень простой в общении, не строит из себя никого, классный мужик. Уже активно идет подготовка к его приезду, а осознание, что это все не сон, еще не пришло», — отметил музыкант «Яморе».

Несмотря на появившуюся в СМИ информацию, приезд Деппа в Россию маловероятен. Группа «Яморе» — малоизвестный проект с 2,3 тысячи подписчиками во «ВКонтакте». Более того, телеграм-канал «Планерка» отметил, что продюсер музыкантов однажды уже был замечен во вбросе ложной информации ради пиара.

Депп приезжал в Москву в 2018 году вместе с рок-певцом Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри в рамках проекта Hollywood Vampires. Музыканты выступали в «Олимпийском. Тогда в столице актер посетил мавзолей Ленина и мемориальную квартиру Владимира Маяковского.

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