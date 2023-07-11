НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Украинская группа отправилась в тур по России

Источник:
Sibnet.ru
322 0
Фото: © @machete.tokio

Украинская группа «Мачете» начала гастрольный тур по городам России, кроме столицы музыканты выступят в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Санкт-Петербурге.

«Мачете» после начала СВО брали творческую паузу, но в этом году решили вернуться к выступлениям, чтобы «нести любовь».

Ближайшие концерты «Мачете» запланированы в Ростове-на-Дону (15 июля), затем, 30 сентября, музыканты выступят в Питере.

Группу «Мачете» создал украинец Ярослав Малый в 2011 году. Среди известных хитов — «Нежность», «Не расставайтесь», «Крепче держи меня». Некоторые синглы использовались как саундтреки к российским фильмам.

Еще по теме
Фадеев запланировал срыв концертов Наргиз в Узбекистане
Концерты поддерживающих СВО артистов отменили за границей
Земфира подала в суд из‑за отказа снять статус иноагента
Комик Илья Соболев указал место деловым блогерам
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лукашенко обсудит судьбу ЧВК «Вагнер» с Путиным
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
Немецкая разведка перехватила переговоры Пригожина и Лукашенко
Обсуждение (0)
Картина дня
Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО
ЧВК «Вагнер» во время мятежа приближалась к ядерному оружию
Новый инструмент сбережений запускают для россиян
Экс-аналитик ЦРУ предсказал поражение Украины зимой
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Самое обсуждаемое
50
Президент Болгарии отказал Зеленскому в поставках оружия
45
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
43
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
31
Байден разозлился на трибуну и отпинал ее
30
Набиуллина объяснила падение рубля