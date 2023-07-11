Украинская группа отправилась в тур по России

Украинская группа «Мачете» начала гастрольный тур по городам России, кроме столицы музыканты выступят в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Санкт-Петербурге.

«Мачете» после начала СВО брали творческую паузу, но в этом году решили вернуться к выступлениям, чтобы «нести любовь».

Ближайшие концерты «Мачете» запланированы в Ростове-на-Дону (15 июля), затем, 30 сентября, музыканты выступят в Питере.

Группу «Мачете» создал украинец Ярослав Малый в 2011 году. Среди известных хитов — «Нежность», «Не расставайтесь», «Крепче держи меня». Некоторые синглы использовались как саундтреки к российским фильмам.