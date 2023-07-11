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Фадеев запланировал срыв концертов Наргиз в Узбекистане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @nargizzakirova_official

Скандал между Максимом Фадеевым и Наргиз вышел на новый уровень после того, как певица проигнорировала запрет продюсера на исполнение его песен.

Фадеев опубликовал в телеграм-канале три злобных поста, адресованных Наргиз. Он возмущен, что певица продолжает гастролировать с его песнями, не имея на это права.

Юристы продюсера направили уведомление на одну из площадок, где был запланирован концерт певицы, с требованием запретить Наргиз исполнять произведения Фадеева. Но администрация площадки проигнорировала это уведомление.

«Хотел бы, обращаясь ко всем будущим возможным организаторам концертов Наргиз Закировой, сообщить, что так мы будем поступать в каждом случае без исключения, пока к этой певице не придет осознание того, что брать чужое — это воровство. Мы будем фиксировать факты нарушения моих прав и судиться с каждой площадкой. Не жалея на это ни времени, ни ресурсов», — сообщил Фадеев.

Продюсер отметил, что не успокоится, пока Наргиз не получит по заслугам. Он считает бывшую коллегу по лейблу «воровкой песен» и «караоке-певицей».

Разлад между Наргиз и Фадеевым произошел в 2019 году, когда продюсер расторг с ней контракт и запретил исполнять свой песни, среди которых такие хиты как «Ты моя нежность», «Вдвоем». После начала СВО артиста нелестно высказалась в адрес России и ее выдворили из страны в Узбекистан с запретом на въезд на 50 лет.

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