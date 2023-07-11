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Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

«Рад сообщить, что после встречи, которую я провел с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президент Эрдоган согласился направить протокол о присоединении Швеции к альянсу как можно скорее и обеспечить ратификацию», — написал Столтенберг в Twitter.

Генсек НАТО добавил, что этот исторический шаг делает всех союзников НАТО сильнее и укрепляет безопасность.

При этом Столтенберг отметил, что не имеет информации о том, насколько быстро и когда Турция намерена передать документы по Швеции.

Эрдоган ранее заявлял, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если Евросоюз предпримет усилия, для того чтобы сделать Турцию полноправным членом.

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