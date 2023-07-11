Вышел первый трейлер «Наполеона» с Хоакином Фениксом

Фильм Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли расскажет о восхождении императора и его отношениях с Жозефиной.

Фильм «Наполеон» представляет собой оригинальный и личный взгляд на происхождение Наполеона. В картине покажут, как он стал императором, через призму его захватывающих и часто нестабильных отношений с женой и единственной настоящей любовью Жозефиной.

Наполеона в фильме Ридли Скотта сыграл Хоакин Феникс, а его супругу Жозефину — Ванесса Кирби.

В трейлере показали эпизоды казни, бала, ссор и признаний, а также масштабных батальных сцен.

Мировая премьера «Наполеона» запланирована на 22 ноября. После проката в кино, фильм выйдет на платформе Apple TV+.