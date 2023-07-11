НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Раскрыта причина исчезновения самолетов в Бермудском треугольнике

Источник:
Sibnet.ru
184 0
Фото: David Broad / CC BY 3.0

Австралийский исследователь Шейн Саттерли выяснил, куда могли пропасть пять торпедоносцев Военно-морского флота США, известных как «Рейс 19» в декабре 1945 года.

Самолеты отправились в учебное задание со своей базы во Флориде. Через несколько часов после вылета экипаж, состоящий из 14 человек, исчез. Это загадочное исчезновение произошло в момент, когда самолеты вошли в Бермудский треугольник — область воды площадью около 700 тысяч квадратных километров, расположенную между юго-восточным побережьем США, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико.

«Расследование показало, что командир экипажа Чарльз Тейлор ошибочно направил самолеты в неправильное место, когда смерклось и погода ухудшилась», — сказал эксперт. Также стало известно, что Тейлор ранее неоднократно терялся во время полетов, и ему приходилось спасаться в Тихом океане.

Саттерли уточнил, что самолеты затонули менее чем за минуту после аварийной посадки на водную поверхность. В таких случаях часто не удается обнаружить обломки воздушных судов, и если такие обломки и находятся, то они представляют лишь малую часть всего.

По словам исследователя, это объясняет «бесследное» исчезновение техники. Анализ также показал, что количество пропавших без вести судов и самолетов в Бермудском треугольнике пропорционально не превышает число пропавших в любой другой части океана.

Еще по теме
Гаджеты и другая современность на старинных картинах. ФОТО
Красноярский музей раскрыл тайну старинных фото с «девочкой‑фантомом»
Астролог предрекла появление новой человеческой расы через 50 лет
Американка обнаружила в доме «жуткую» тайную комнату
смотреть все
Наука #Мистика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лукашенко обсудит судьбу ЧВК «Вагнер» с Путиным
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
Немецкая разведка перехватила переговоры Пригожина и Лукашенко
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
50
Президент Болгарии отказал Зеленскому в поставках оружия
45
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
43
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
31
Байден разозлился на трибуну и отпинал ее
30
Набиуллина объяснила падение рубля