Раскрыта причина исчезновения самолетов в Бермудском треугольнике

Австралийский исследователь Шейн Саттерли выяснил, куда могли пропасть пять торпедоносцев Военно-морского флота США, известных как «Рейс 19» в декабре 1945 года.

Самолеты отправились в учебное задание со своей базы во Флориде. Через несколько часов после вылета экипаж, состоящий из 14 человек, исчез. Это загадочное исчезновение произошло в момент, когда самолеты вошли в Бермудский треугольник — область воды площадью около 700 тысяч квадратных километров, расположенную между юго-восточным побережьем США, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико.

«Расследование показало, что командир экипажа Чарльз Тейлор ошибочно направил самолеты в неправильное место, когда смерклось и погода ухудшилась», — сказал эксперт. Также стало известно, что Тейлор ранее неоднократно терялся во время полетов, и ему приходилось спасаться в Тихом океане.

Саттерли уточнил, что самолеты затонули менее чем за минуту после аварийной посадки на водную поверхность. В таких случаях часто не удается обнаружить обломки воздушных судов, и если такие обломки и находятся, то они представляют лишь малую часть всего.

По словам исследователя, это объясняет «бесследное» исчезновение техники. Анализ также показал, что количество пропавших без вести судов и самолетов в Бермудском треугольнике пропорционально не превышает число пропавших в любой другой части океана.