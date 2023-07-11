Мадонна вышла на связь после реанимации

Певица Мадонна, попавшая в реанимацию после потери сознания, начала идти на поправку. Впервые после случившегося она вышла на связь с фанатами.

«Моей первой мыслью, когда я проснулась в больнице, были мои дети. Второй моей мыслью было то, что я не хотела разочаровывать тех, кто купил билеты на мой тур», — написала Мадонна в соцсети.

Певица отметила, что на данный момент сосредоточена на своем здоровье. По информации СМИ, врачи диагностировали ей бактериальную инфекцию.

Концерты Мадонны перенесут на октябрь. Артистка пообещала, что приложит все силы, чтобы завершить тур.