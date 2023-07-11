НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Мадонна вышла на связь после реанимации

Источник:
Sibnet.ru
184 1
Фото: graphiknation / CC BY-SA 2.0

Певица Мадонна, попавшая в реанимацию после потери сознания, начала идти на поправку. Впервые после случившегося она вышла на связь с фанатами.

«Моей первой мыслью, когда я проснулась в больнице, были мои дети. Второй моей мыслью было то, что я не хотела разочаровывать тех, кто купил билеты на мой тур», — написала Мадонна в соцсети.

Певица отметила, что на данный момент сосредоточена на своем здоровье. По информации СМИ, врачи диагностировали ей бактериальную инфекцию.

Концерты Мадонны перенесут на октябрь. Артистка пообещала, что приложит все силы, чтобы завершить тур.

Еще по теме
Юлия Пересильд написала предсмертное письмо
Конкурс «Мисс Нидерланды» выиграл трансгендер
Иноагент Макс Покровский опомнился и подал иск к Минюсту
Наталья Орейро показала 46-летнюю грудь
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лукашенко обсудит судьбу ЧВК «Вагнер» с Путиным
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
Немецкая разведка перехватила переговоры Пригожина и Лукашенко
Обсуждение (1)
Картина дня
Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО
Новый инструмент сбережений запускают для россиян
Экс-аналитик ЦРУ предсказал поражение Украины зимой
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Топ комментариев

GammiPluh

Так же как обещала не обстреливать территорию России или также как обещала выполнить минские соглашения,...

jeryakob

проценты в пенсионках ниже инфляции и даже банка. все эти реформы узаконенный грабеж. пенсионка путину...

VALGOR

Зарекалась свинья в грязь не лезть...

GammiPluh

Вполне закономерный вариант развития событий