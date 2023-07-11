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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Экс-аналитик ЦРУ предсказал поражение Украины зимой

Источник:
Sibnet.ru
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Поражение ждет украинские войска зимой из-за больших потерь, нехватки снарядов и неспособности Запада поставлять боеприпасы в необходимом количестве, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Что будет с Украиной после декабря — спорный вопрос, так как нет никаких шансов, что она сможет продолжать боевые действия с такими потерями в личном составе и технике», — сказал Джонсон в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

Экс-аналитик добавил, что «Соединенные Штаты в обозримом будущем не смогут производить достаточно снарядов для Украины», а поставки кассетных боеприпасов связаны с тем, что у украинцев заканчиваются артиллерийские боеприпасы.

«Все что у нас осталось — немного старых боеприпасов на складах», — отметил Джонсон.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Военная политика
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