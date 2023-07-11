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Клавиатура Android получит кнопку восстановления удаленного текста

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи Android смогут восстанавливать удаленный текст на клавиатуре GBoard, благодаря новой функции. Исследователи обнаружили в бета-версии приложения появление кнопки «Отменить», позволяющей откатывать изменения и возвращать стертый текст.

Возможность отмены действий является важным инструментом для текстовых редакторов, и ее наличие уже стало стандартом во многих приложениях. Однако на уровне системы эта функция до сих пор была недоступна для виртуальных клавиатур на Android.

Исследователи из 9to5Google продемонстрировали работу функции «Отменить» на клавиатуре GBoard, используя строку поиска, где ранее отсутствовала возможность восстановить удаленный текст. Новая функция скрыта в панели, расположенной над клавишами.

Источник изображения: 9to5google

На данный момент функция «Отменить» уже доступна на GBoard, однако новый вариант представляет собой более удобное и функциональное решение. Ожидается, что обновление с новой функцией станет доступно в ближайшем будущем.

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