Мессенджер Telegram внес изменения в политику конфиденциальности. Теперь он будет собирать IP-адреса пользователей для настройки таргетированной рекламы.
Нововведение позволит Telegram отслеживать местоположение пользователей с помощью IP-адресов и предлагать рекламные объявления, соответствующие их региону. Дополнительно Telegram разрешил рекламодателям использовать обезличенные списки телефонных номеров.
Это даст рекламодателям возможность доставлять рекламу с определенными условиями, например, предлагать услуги только русскоговорящим пользователям, находящимся за пределами Российской Федерации.
Зачем нужна подписка Telegram Premium
Обладатели платной подписки Premium не заметят этих изменений и продолжат пользоваться мессенджером без рекламы и сбора дополнительной информации.SIBNET.RU В TELEGRAM