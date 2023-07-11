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Telegram начнет слежку за пользователями

Источник:
Sibnet.ru
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Telegram на смартфоне
Фото: © Christian Wiediger / Unsplash License

Мессенджер Telegram внес изменения в политику конфиденциальности. Теперь он будет собирать IP-адреса пользователей для настройки таргетированной рекламы.

Нововведение позволит Telegram отслеживать местоположение пользователей с помощью IP-адресов и предлагать рекламные объявления, соответствующие их региону. Дополнительно Telegram разрешил рекламодателям использовать обезличенные списки телефонных номеров. 

Это даст рекламодателям возможность доставлять рекламу с определенными условиями, например, предлагать услуги только русскоговорящим пользователям, находящимся за пределами Российской Федерации. 

Зачем нужна подписка Telegram Premium

Обладатели платной подписки Premium не заметят этих изменений и продолжат пользоваться мессенджером без рекламы и сбора дополнительной информации.

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