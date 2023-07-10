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Жителей новых регионов освободили от взыскания долгов

Источник:
Sibnet.ru
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Долги по кредитам и займам, взятым в банках или МФО, временно запретили взыскивать с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Запрет на взыскание просроченной задолженности с жителей четырех присоединенных к России регионов вводится до 1 января 2026 года. Мораторий распространяется на денежные обязательства, возникшие до 30 сентября 2022 года.

Запрет касается только задолженности граждан перед профессиональными кредиторами — банками и МФО. Поправки не будут распространяться на долги между физлицами, а также на долги за жилищно-коммунальные услуги и по займам индивидуальных предпринимателей.

По действующему законодательству с момента принятия четырех новых субъектов в состав России и до 2026 года действует переходный период. Это время отведено на полноценную интеграцию регионов.

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