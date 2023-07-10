Коллекторам прописали уголовную ответственность

Коллекторы, которые при ведении деятельности по возврату просроченной задолженности используют незаконные методы, будут привлекаться к уголовной ответственности. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, коллекторы будут нести уголовную ответственность за угрозы применения насилия или повреждения имущества, шантаж с обещанием распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его родных и близких.

В соответствии с принятыми в Уголовный кодекс поправками, таким коллекторам грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на этот же срок.

За совершение таких действий группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни, или с уничтожением или повреждением имущества в крупном размере предполагается лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Те же деяния, совершенные организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, в особо крупном размере, будут наказываться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом от 1 миллиона до 5 миллионов рублей.