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Путин подписал закон о долгосрочных сбережениях россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Негосударственные пенсионные фонды получат новые механизмы для формирования долгосрочных сбережений граждан, следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.

Документ создает правовые основы для программы по созданию финансовой подушки безопасности для россиян и должен стимулировать формирование долгосрочных сбережений граждан.

Так, в нем предусматривается возможность добровольного заключения договора долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственными пенсионными фондами. Гражданин обязуется уплачивать сберегательные взносы, а фонд — делать предусмотренные выплаты.

Кроме этого, предусматривается софинансирование из федерального бюджета в течение первых трех лет, которое не может превышать сумму более чем 36 тысяч рублей в год.

Государство при этом гарантирует сохранность средств долгосрочных сбережений в размере уплаченных взносов и дохода от их размещения в пределах 2,8 миллиона рублей.

Сбережениями можно будет распорядиться через определенный период участия в программе: минимальный срок договора с НПФ составит 15 лет. Но даже до истечения этого срока выплаты смогут получать те, кто вышел на пенсию.

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