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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Rheinmetall откроет на Украине танковый завод

Источник:
CNN
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Немецкая компания Rheinmetall в ближайшие три месяца откроет на Украине завод по производству и ремонту бронетехники, сообщил гендиректор компании Армин Паппергер.

Объект будет расположен на западе Украины, на случай возможного ракетного удара со стороны России он получит защиту от ВСУ, передает CNN. Завод будет представлять совместное предприятие с украинской государственной компанией «Укроборонпром».

Инвестиции в новое предприятие составят 200 миллионов евро, завод сможет выпускать 400 танков в год. На первом этапе его сотрудники займутся ремонтом и производством бронетранспортеров Fuchs.

Компания Rheinmetall, являющаяся крупнейшим производителем вооружений в Германии, также будет обучать украинских военных обслуживанию танков и других бронированных машин, которые будут выпускаться на заводе.

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Оборона #Оружие
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