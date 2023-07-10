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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

НАТО объявило России прокси-войну

Источник:
РИА Новости
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НАТО ведет прокси-войну против России поставками оружия Украине и обучением украинских военных, заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

При этом главная задача НАТО — победить ядерную державу с помощью комбинации военной мощи и беспрецедентной экономической войны, отметила немецкий политик.

По ее словам, западный альянс в настоящее время ведет агрессивную гонку вооружений и создает препятствия ведению переговоров по вопросу украинского кризиса.

«Если мы представим конфликт как шахматную партию, то НАТО ищет пешки, которыми можно пожертвовать для достижения более выгодной позиции», — сказала депутат.

Дагделен также выразила обеспокоенность дискуссиями, которые ведутся в НАТО по вопросу членства Украины в альянсе. Предоставление стране членства в организации или гарантий безопасности может привести к столкновению между НАТО и Россией, добавила она.

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