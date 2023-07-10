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Danone переименует бренд «Активиа»

Источник:
Sibnet.ru
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Французский производитель продуктов питания Danone переименует международный бренд молочных продуктов «Активиа» в «АктиБио» на российском рынке, сообщает пресс-служба компании.

Локализация бренда позволит компании восстановить инвестиции в развитие и поддержку отрасли молочных продуктов в России. Компания отметила, что продукты под новым брендом «АктиБио» будут производить на тех же заводах и по той же рецептуре, что и продукты «Активиа».

В октябре 2022 года Danone заявила о планах выйти из российского бизнеса и передать производство продукции местному собственнику.

Кроме этого, производитель планирует вывести международные бренды Activia, Alpro, Actimel и Danone с российского рынка, заменив их на локальные под новыми названиями.

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