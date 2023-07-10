АвтоВАЗ объяснил китайский логотип у новой Lada

АвтоВАЗ планирует поменять эмблему китайской компании FAW на руле Lada X-Cross 5, но для этого потребуется время, сообщил глава компании Максим Соколов.

Решение оставить заводскую эмблему FAW на руле принято, чтобы ускорить выход модели на рынок. Чтобы перебрендировать изображение на руле, требуется несколько месяцев сертификационных испытаний, сказал Соколов ТАСС.

«Я бы сказал, что это нейтральный шильдик. Между прочим, геометрия напоминает геометрию эмблемы ВАЗа семидесятых годов. Такой ретро взгляд, как и у других наших брендов запускаемых. В этом ничего страшного нет», — отметил глава АвтоВАЗа.

Новая модель Lada X-Cross 5 — копия китайского FAW Bestune T7. Производство запущено на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в июне.