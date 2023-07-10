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Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин 29 июня провел встречу с командирами и руководством ЧВК «Вагнер», включая основателя компании Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он пригласил на нее 35 человек. Всех командиров и руководство компании, включая Пригожина. Встреча была 29 июня. Длилась почти три часа. Подробности неизвестны. Президент дал оценку действий компании на фронте, а также дал оценку событию 24 июня», — цитирует РБК Пескова.

Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства. «Командиры изложили свою версию, акцентировали, что они убежденные сторонники главнокомандующего и что готовы дальше продолжать работу», — добавил Песков.

Французская газета Liberation сообщала о встрече Путина и Пригожина со ссылкой на источники. По данным издания, Пригожина вызвали в Кремль 1 июля.

Тема: Мятеж Пригожина
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
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