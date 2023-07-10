НАВЕРХ
Отношения
все Карьера Любовь Психо Стиль Праздник Оракул 18+

Психологи объяснили важность имени в супружеских отношениях

Источник:
«Известия»
194 4

Милые прозвища, такие как  «Зая» или «Котик», лучше употреблять изредка в качестве комплимента или своеобразной игры. А в обычном общении психологи рекомендуют супругам обращаться по имени — это поможет сохранить и даже улучшить отношения. 

Имя важно для человека, оно подчеркивает индивидуальность. Постоянное употребление уменьшительно-ласкательных обращений между партнерами обезличивает отношения. 

Обезличивание — это отсутствие концентрации на конкретном человеке, стремлении к анонимности, боязнь оценки, пояснила психолог Анна Гусева «Известиям». 

И обратный эффект. Обращение по имени подчеркивает, что человека видят как личность, считаются с ним. Эту теорию ранее описал психолог, эксперт в области влияния имени на судьбу Борис Хигир. Он утверждает: если к человеку редко обращаются по имени, то к нему вряд ли относятся тепло и искренне.  

«Даже грудных детей нельзя постоянно называть пупсиками или зайчиками. К ним с рождения надо обращаться правильно — так, как их зарегистрировали в загсе — Федор (или Федя), Даниил (Даня)», — подчеркнул Хигир.

Еще по теме
Ученые предсказали катастрофическое поглупение человечества
Выжить вопреки: где предел человеческой выносливости
Психолог описала быструю технику борьбы с тревогой
Стыд и мотивация: чем отличается женский алкоголизм
смотреть все
Отношения #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Как выбрать презерватив
Самое популярное
Лукашенко обсудит судьбу ЧВК «Вагнер» с Путиным
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
Куда пропали «Вагнер» и Пригожин
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
Обсуждение (4)
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

GammiPluh

Так же как обещала не обстреливать территорию России или также как обещала выполнить минские соглашения,...

PavlikMorozov

Да честно говоря просто вспомнились ролики Зеленского в зеленой футболке(иронично) на фоне кривого хромакея(хм...

VALGOR

Зарекалась свинья в грязь не лезть...

GammiPluh

Вполне закономерный вариант развития событий