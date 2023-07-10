Психологи объяснили важность имени в супружеских отношениях

Милые прозвища, такие как «Зая» или «Котик», лучше употреблять изредка в качестве комплимента или своеобразной игры. А в обычном общении психологи рекомендуют супругам обращаться по имени — это поможет сохранить и даже улучшить отношения.

Имя важно для человека, оно подчеркивает индивидуальность. Постоянное употребление уменьшительно-ласкательных обращений между партнерами обезличивает отношения.

Обезличивание — это отсутствие концентрации на конкретном человеке, стремлении к анонимности, боязнь оценки, пояснила психолог Анна Гусева «Известиям».

И обратный эффект. Обращение по имени подчеркивает, что человека видят как личность, считаются с ним. Эту теорию ранее описал психолог, эксперт в области влияния имени на судьбу Борис Хигир. Он утверждает: если к человеку редко обращаются по имени, то к нему вряд ли относятся тепло и искренне.

«Даже грудных детей нельзя постоянно называть пупсиками или зайчиками. К ним с рождения надо обращаться правильно — так, как их зарегистрировали в загсе — Федор (или Федя), Даниил (Даня)», — подчеркнул Хигир.