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Глава АвтоВАЗа отметил влияние доллара на цены Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Рост курса доллара по отношению к рублю может отразиться на ценах автомобилей Lada в ближайшие месяцы, сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

«В ценах это (рост курса доллара) может отразиться в ближайшие месяцы уже, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам», — цитирует ТАСС Соколова.

Глава АвтоВАЗа отметил, что рост доллара по отношению к рублю в той или иной степени влияет на отпускные цены поставщиков комплектующих для автомобилей Lada.

Соколов отметил, что курс вырос за последние два месяца на 15-20%, что не может не повлиять на стоимость импортируемых машинокомплектов. Это отразится на окончательной рекомендованной цене на автомобили для дилерских центров.

Тема: Русские машины
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