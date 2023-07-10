Глава АвтоВАЗа отметил влияние доллара на цены Lada

Рост курса доллара по отношению к рублю может отразиться на ценах автомобилей Lada в ближайшие месяцы, сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

«В ценах это (рост курса доллара) может отразиться в ближайшие месяцы уже, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам», — цитирует ТАСС Соколова.

Глава АвтоВАЗа отметил, что рост доллара по отношению к рублю в той или иной степени влияет на отпускные цены поставщиков комплектующих для автомобилей Lada.

Соколов отметил, что курс вырос за последние два месяца на 15-20%, что не может не повлиять на стоимость импортируемых машинокомплектов. Это отразится на окончательной рекомендованной цене на автомобили для дилерских центров.