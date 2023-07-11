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Необычное упражнение поможет разлюбить бургеры и пирожные

Источник:
Sibnet.ru
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пирожное, сладкое, десерт
Фото: © Sibnet.ru

Привычка ни в чем себе не отказывать, в любой момент есть любимые бургеры и пирожные приводят к набору лишних килограммов, но одно хитрое упражнение поможет снизить тягу к любимой еде.

Если человек физически здоров, его жизнь разнообразна, он получает от нее положительные эмоции, то вкусные блюда останутся для него лишь одной из возможностей испытать приятные ощущения. 

Зачастую с пищевой зависимостью сталкиваются те, для кого еда становится единственным источником получения позитивных эмоций. Это самый простой и быстрый способ – купил булочку в ближайшей кофейне и уже счастлив минут на 5–10.

«Посмотрите на любимую вами еду другими глазами. Вы привыкли, что бургер, пирожное или колбаса выглядят очень аппетитно. Но это до тех пор, пока вы данную еду не пережевали. На групповых программах по избавлению от пищевой зависимости часто прибегают к такому трюку: просят принести на занятие любимую еду, пережевать ее и выплюнуть на тарелку», — сказал врач-психотерапевт, диетолог Михаил Гаврилов.

По его словам, упражнение чрезвычайно неприятное. Но после него у многих отпадает тяга к вредным, но любимым вкусностям надолго.

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Жизнь #Еда
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