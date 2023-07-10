Жара до +39 придет в Сибирь

Аномальная жара до 39 градусов придет в Новосибирскую область и Алтайский край, рассказала начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

«На ближайшей неделе мы ожидаем аномально жаркую погоду. Температура по Новосибирской области, начиная с 12 июля, в течение всей недели будет повышаться до 39 градусов, осадки прекратятся. В Алтайском крае также ожидается 34-39 градусов», — сообщила Кичанова.

Она отметила, что значения выше 40 градусов в прогнозе для Новосибирской области не фигурируют. Но синоптики не исключают, что такие отметки могут зафиксировать 14 июля — в самый пик жары.

После этого горячие воздушные массы, пришедшие через юг Урала и Омскую область перейдут на территорию Кузбасса.

«Горячий воздух будет поступать не только из районов Казахстана, а из более южных регионов Средней Азии, в результате чего мы ожидаем достаточно долгий период экстремальной жары. То есть повторение сценария того, что мы наблюдали в начале июня», — рассказала ТАСС начальник Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик.