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Маск предрек Украине страшное поражение

Источник:
Sibnet.ru
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Россия в любом случае одержит победу в конфликте с Украиной, написал в Twitter американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

«Какая бы сторона ни перешла в наступление на сильно укрепленные позиции, она потеряет гораздо больше солдат. Более того, Россия превосходит Украину в численности примерно четыре к одному, поэтому победит в конфликте на истощение», — отметил он.

Бизнесмен отметил, что в случае провала украинского наступления из-за значительных потерь российская армия может даже захватить гораздо больше территории. Маск также добавил, что в настоящее время гибель украинских солдат бессмысленна.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня, но, как констатировал министр обороны Сергей Шойгу, за месяц ни на одном из направлений противник не достиг целей. При этом украинское руководство требует продолжать наступление.

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