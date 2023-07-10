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Около 85% уехавших айтишников вернулись в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Редактор кода
Фото: © Mikhail Fesenko / Unsplash License

Около 85% IT-специалистов, уехавших из России в 2022 году, вернулись обратно в страну. По словам главы интегратора AWG Александра Хачияна, такая оценка основана на данных самого IT-интегратора и компаний-заказчиков.

Хачиян рассказал «Газете.Ru», что значительное количество специалистов вернулось в Россию и не планирует уезжать вновь. Особенно заметная волна возвращения была отмечена в феврале-марте, когда прошло около шести месяцев с момента их уезда в сентябре 2022 года.

Глава AWG считает, что одной из причин возвращения является потеря налогового резидентства. Многие IT-специалисты столкнулись с резким увеличением налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13-15% до 30%, и работодатели не компенсировали этот рост. Этот фактор также сыграл существенную роль в решении вернуться в Россию.

В 2022 году после начала частичной мобилизации из России выехало около 200 тысяч IT-специалистов. Чтобы задержать ценные кадры в стране было объявлено, что сотрудники IT-компаний получат отсрочку от армии и возможность получить льготную ипотеку.

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