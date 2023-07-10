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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина пообещала неприменение кассетных бомб на территории России

Источник:
Sibnet.ru
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Киев предоставил Вашингтону гарантии неприменения американских кассетных боеприпасов на территории России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

США 7 июля объявили, что предоставляют Украине новый пакет военной помощи, включающий кассетные боеприпасы. Одно из условий, что ВСУ не будут применять их на российской территории.

«Они будут применять их только на собственной территории, на которой у них будет мощный стимул ограничивать последствия для мирного населения, поскольку под угрозой будут находиться украинские граждане», — цитирует ТАСС Салливана.

Кассетные боеприпасы — это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов, или «мелкокалиберных бомб», различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные). Особенно опасны при использовании в густонаселенных районах.

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Политика #Мир #Армия
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