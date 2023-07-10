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Windows 11 получит удобный микшер громкости

Источник:
Sibnet.ru
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Планшет с установленной Windows 11
Фото: © Windows / Unsplash License

Обновление 23H2 принесет в Windows 11 удобный микшер громкости, позволяющий быстро настраивать индивидуальную громкость приложений. 

В первых версиях Windows 11 разработчики решили убрать быстрый доступ к микшеру громкости из панели задач, но, согласно скриншотам от Windows Latest ОС получит аналогичный Windows 10 инструментарий, но в современном стиле.

Пользователи смогут вызывать микшер, щелкая по иконке громкости на панели задач или используя комбинацию клавиш Win+Ctrl+ V. Разработчики обещают, что новый микшер потребует меньшего количества кликов для настройки звука в приложениях.

Windows 11 volume mixer

Микшер громкости позволяет пользователю контролировать и регулировать уровни звука различных источников и приложений на компьютере. Он позволяет установить индивидуальную громкость и устройство вывода для любой программы.

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