Windows 11 получит удобный микшер громкости

Обновление 23H2 принесет в Windows 11 удобный микшер громкости, позволяющий быстро настраивать индивидуальную громкость приложений.

В первых версиях Windows 11 разработчики решили убрать быстрый доступ к микшеру громкости из панели задач, но, согласно скриншотам от Windows Latest ОС получит аналогичный Windows 10 инструментарий, но в современном стиле.

Пользователи смогут вызывать микшер, щелкая по иконке громкости на панели задач или используя комбинацию клавиш Win+Ctrl+ V. Разработчики обещают, что новый микшер потребует меньшего количества кликов для настройки звука в приложениях.

Микшер громкости позволяет пользователю контролировать и регулировать уровни звука различных источников и приложений на компьютере. Он позволяет установить индивидуальную громкость и устройство вывода для любой программы.