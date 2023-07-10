Сотрудники ГИБДД будут обязаны фиксировать нарушения, выявленные во время скрытого патрулирования. Это пропишут в постановлении.

«При наблюдении за дорожным движением нарядом сотрудников на патрульном автомобиле без цветографической схемы принимаются меры по фиксации с использованием технических средств нарушений правил дорожного движения, способствующих совершению ДТП», — цитирует ТАСС постановление МВД.

В действующем сейчас административном регламенте такая норма отсутствует.

Во время скрытого патрулирования будут выявляться факты опасного вождения, выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов. Вместе с тем, в регламенте отсутствует выявление в ходе скрытого патрулирования фактов использования водителями телефона за рулем, что было прописано ранее.

Как следует из документа МВД, по мере выявления нарушений сотрудники скрытого патруля должны будут передавать информацию другим нарядам на автомобилях с цветографическими схемами, которые в случае необходимости будут останавливать нарушителей.