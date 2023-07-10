НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Три средства помогут легче перенести жару

Источник:
Sibnet.ru
141 0
Напитки
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Здоровый человек должен переносить перепады погоды достаточно спокойно, но, если жара и духота мешают проводить летом помогут несколько простых средств, сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Если человек сильно мучается во время жары, то возможно, у него есть проблемы со здоровьем, например, не долеченный зуб, лишний вес, затянувший стресс и нездоровое питание. Чтобы прийти в себя и без проблем пережить лето, врач посоветовала пропить курс адаптогенов.

«Витамин С – 1000 миллиграммов в сутки на сытый желудок, китайский лимонник или женьшень только утром, витамин Д3», — написала в телеграм-канале Павлова.

Также она посоветовала пить больше воды. Она помогает выводить токсины, в том числе, которые образовываются из-за избыточного количества гормонов стресса.

Еще по теме
Названы ответственные за ожирение гены
Врач посоветовала носить солнечные очки даже вечером
Вредность маргарина оказалась мифом
Почему после дневного сна болит голова
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лукашенко обсудит судьбу ЧВК «Вагнер» с Путиным
Куда пропали «Вагнер» и Пригожин
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
Немецкая разведка перехватила переговоры Пригожина и Лукашенко
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
50
Президент Болгарии отказал Зеленскому в поставках оружия
44
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
41
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
31
Байден разозлился на трибуну и отпинал ее
30
Набиуллина объяснила падение рубля