Здоровый человек должен переносить перепады погоды достаточно спокойно, но, если жара и духота мешают проводить летом помогут несколько простых средств, сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Если человек сильно мучается во время жары, то возможно, у него есть проблемы со здоровьем, например, не долеченный зуб, лишний вес, затянувший стресс и нездоровое питание. Чтобы прийти в себя и без проблем пережить лето, врач посоветовала пропить курс адаптогенов.

«Витамин С – 1000 миллиграммов в сутки на сытый желудок, китайский лимонник или женьшень только утром, витамин Д3», — написала в телеграм-канале Павлова.

Также она посоветовала пить больше воды. Она помогает выводить токсины, в том числе, которые образовываются из-за избыточного количества гормонов стресса.