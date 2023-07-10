Стал известен хронометраж второй части «Дюны»

Продолжительность второй части «Дюны» Дени Вильнева составила более трех часов. Если после постпродакшна лента сохранит хронометраж, то станет самой длинной в фильмографии режиссера.

Длительность текущей версии фильма «Дюна: Часть вторая» составила рекордные для Вильнева 3 часа 15 минут, сообщает World of Reel. Но, возможно, ленту сократят на этапе постпроизводства, убрав оттуда некоторые полноценные сцены.

Первая часть «Дюны» длилась 2 часа 35 минут. Это второй по хронометражу фильм Дени Вильнева. Первое место пока занимает картина «Бегущий по лезвию 2049», которая длится 2 часа 44 минуты.