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Концерты поддерживающих СВО артистов отменили за границей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Концерт Григория Лепса в Ташкенте, который должен был состояться в октябре, отменили, ссылаясь на технические причины. По той же причине не состоится выступление Николая Баскова.

«23 октября этого года запланирован концерт российского певца Григория Лепса во Дворце "Дружбы народов". По некоторым техническим причинам концертная программа была отложена. Все деньги за купленные билеты можно вернуть соответствующим образом», — сообщается в телеграм-канале Министерства культуры Узбекистана.

По информации узбекского издания upl.uz, концерт Николая Баскова также отменили.

Ранее оба артиста выступили с предложением выплачивать по миллиону рублей российским военнослужащим, которые уничтожат украинский танк. Лепс свое обещание уже выполнил .

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