Зеленский заявил о способе закончить конфликт на Украине за пять минут

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что американский президент Джо Байден мог бы прекратить конфликт на Украине за пять минут, при условии, что одна из сторон конфликта откажется от части территорий. Но Зеленский отметил, что Украина не согласилась бы на такой шаг.

Зеленский также прокомментировал в эфире ABC News заявления бывшего президента США Дональда Трампа, который обещал окончить боевые действия на востоке Украины за 24 часа.

Украинский лидер отметил, что желание прекратить конфликт важно, но должно быть обосновано реальным опытом. Он указал, что у Трампа уже были возможности для решения кризиса в прошлом, но у него были другие приоритеты.

Зеленский выразил свою обеспокоенность опасными сигналами, исходящими от некоторых американских политиков, которые предлагают сократить помощь Украине.

Ранее Зеленский уже критиковал Трампа за его желание быстро разрешить конфликт на Украине. По его словам, в мире нет человека, который мог бы полностью остановить этот конфликт.