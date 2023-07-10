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Фильм «Гипнотик» с Аффлеком помог российским кинотеатрам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Гипнотик»

Фильм «Гипнотик» с Беном Аффлеком в главной роли возглавил российский прокат с кассой в 65 миллионов рублей. Это самые высокие сборы за лето.

С начала лета кинотеатры страдают от низких кассовых сборов, главные премьеры не набирали больше 30 миллионов рублей. Но «Гипнотик» немного поправил положение, показав приличную кассу для новинки.

Боевик «Гипнотик» рассказывает о детективе Дэнни Рурке, который ищет пропавшую дочь. Параллельно герой раскрывает другие преступления с экстрасенса Дианы Круз.

Другие новинки кино не сумели собрать и 20 миллионов. Вторую и третью строчку заняли фильмы «Астрал 5: Красная дверь» и «Элементарно», собравшие 34 и 20 миллионов соответственно в странах СНГ без учета России и Белоруссии.

Замыкают пятерку лидеров проката космическая драма «Вызов» (12 неделя) с кассой в 16,7 миллиона рублей и канадский фантастический фильм «Назад к динозаврам» (вторая неделя) с кассой в 15,6 миллиона рублей.

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