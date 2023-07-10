Врач посоветовала носить солнечные очки даже вечером

Солнечные лучи на восходе и закате особенно опасны для глаз, поэтому в этот период не стоит снимать солнечные очки, сообщила врач-дерматовенеролог Екатерина Васильева.
«Не стоит забывать солнечные очки, поскольку, в отличие от
кожи, для глаз утреннее и вечернее солнце самое опасное. Потому что на восходе
или на закате в наши глаза попадает максимальное количество прямых лучей. А
когда солнце в зените, то основные ультрафиолетовые лучи – отраженные», —
сказала Роскачеству Васильева.
Загорать безопасно с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 19.00,
но и в эти часы использование крема от солнца обязательно. Она добавила, что загар
— защитная реакция кожи на воздействие вредных солнечных лучей, но продолжительное
нахождение на солнце может привести к повреждению клеток кожи. Загар может
способствовать раку кожи, ожогам, ускоренному старению и фотоаллергии.
Для защиты от солнечных лучей рекомендуется использовать
одежду с длинными рукавами, надевать шляпы и применять солнцезащитные средства.
SPF указывает, какую долю лучей пропускает средство, при правильном его
нанесении. Например, крем с SPF 30 пропустит 1/30 часть лучей.
SPF 50 означает, что кожа, покрытая таким кремом, выдержит УФ-облучение в 50 раз более интенсивное. Но это не означает, что можно находиться под солнцем в 50 раз дольше, чем без крема.
Интенсивность УФ-излучения может различаться в разных регионах и меняться в течение дня. Кроме того, крем может смываться и распадаться под воздействием солнечного света, а неравномерное нанесение крема может снизить его защитные свойства.