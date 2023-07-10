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Врач посоветовала носить солнечные очки даже вечером

Источник:
Sibnet.ru
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Пляж Наутилус
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Солнечные лучи на восходе и закате особенно опасны для глаз, поэтому в этот период не стоит снимать солнечные очки, сообщила врач-дерматовенеролог Екатерина Васильева.

«Не стоит забывать солнечные очки, поскольку, в отличие от кожи, для глаз утреннее и вечернее солнце самое опасное. Потому что на восходе или на закате в наши глаза попадает максимальное количество прямых лучей. А когда солнце в зените, то основные ультрафиолетовые лучи – отраженные», — сказала Роскачеству Васильева.

Загорать безопасно с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 19.00, но и в эти часы использование крема от солнца обязательно. Она добавила, что загар — защитная реакция кожи на воздействие вредных солнечных лучей, но продолжительное нахождение на солнце может привести к повреждению клеток кожи. Загар может способствовать раку кожи, ожогам, ускоренному старению и фотоаллергии.

Для защиты от солнечных лучей рекомендуется использовать одежду с длинными рукавами, надевать шляпы и применять солнцезащитные средства. SPF указывает, какую долю лучей пропускает средство, при правильном его нанесении. Например, крем с SPF 30 пропустит 1/30 часть лучей.

SPF 50 означает, что кожа, покрытая таким кремом, выдержит УФ-облучение в 50 раз более интенсивное. Но это не означает, что можно находиться под солнцем в 50 раз дольше, чем без крема. 

Интенсивность УФ-излучения может различаться в разных регионах и меняться в течение дня. Кроме того, крем может смываться и распадаться под воздействием солнечного света, а неравномерное нанесение крема может снизить его защитные свойства.

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