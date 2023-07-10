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Смертельный для людей патоген нашли в ушах собак

Источник:
Sibnet.ru
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Собака
Фото: © Sibnet.ru

Ученые из Университета Макмастера извлекли живую культуру патогена Candida auris, устойчивого к лекарствам, из слуховых проходов бездомных собак

Candida auris была впервые обнаружена в Японии в 2009 году. Это вид дрожжей, который не поддается многим противогрибковым препаратам. Гриб представляет серьезную угрозу, так как инфекции, вызванные им, могут быть стойкими и тяжелыми. Примерно каждый третий пациент с серьезной инфекцией C. auris не выживает, говорится в результатах исследования, опубликованных в Journal of Fungi.

#Законы
Бездомных собак надо уничтожать?

В ходе нового исследования ученые выяснили, что бездомные собаки — носители устойчивых к лекарствам штаммов C. auris, их обеспокоила возможность передачи патогена домашним псам.

Ученые проверили образцы кожи и ушных мазков у 87 собак из приютов в Дели. Среди них 42 животных были бездомными и находились в реанимации из-за хронических кожных заболеваний. У четырех из этих собак были обнаружены признаки C. auris в ушных каналах.

«Мы должны быть бдительными при наблюдении за собаками, другими домашними и дикими животными в регионах, где C. auris является эндемичным. В то время как патоген легко передается от человека к человеку, путь передачи между животными или от животных к человеку пока не ясен и требует дальнейших исследований», — говорится в исследовании.

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