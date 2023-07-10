Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вместе с командирами встретился с Владимиром Путиным.

Пригожин был вызван в Кремль еще 1 июля, пишет французская газета Liberation со ссылкой на источники в западной разведке.

По данным издания, Пригожина также выслушали директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Мятеж ЧВК «Вагнер» начался 23 июня, когда бойцы заняли Ростов и двинулись «маршем справедливости» на Москву. Президент России назвал эти действия изменой. Посредником в переговорах стал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Согласно сделке между Пригожиным и Кремлем, он должен находиться в Беларуси. Однако, по данным Лукашенко, Пригожин «находится в Питере, может быть, в Москву поехал». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Кремль не следит за перемещениями Пригожина: «Нет, мы не следим за его перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания этого делать».