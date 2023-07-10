Раскрыт позывной главкома ВСУ Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный носит позывной «Волонтер», сообщил один из украинских военнослужащих.

«Кто не знает, позывной главкома "Волонтер"», — написал в телеграм-канале военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан.

По его мнению, прозвище Залужного не нуждается в объяснениях.

Также Штефан сообщил, что кумир Залужного — мастер джедаев Йода из саги «Звездные войны». Якобы значок с изображением Йоды Залужный носит на форме.

Залужному 50 лет. Он был назначен главкомом ВСУ Украины в июне 2021 года. В 2022 году вошел в ежегодный список ста наиболее влиятельных людей мира по версии американского журнала Time.