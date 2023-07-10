«Линия Суровикина» замедлила контрнаступление ВСУ

Медленный темп контрнаступления Украины связан с тем, что российская армия находится «в лучшей форме», а также с созданными ею мощными оборонительными укреплениями, так называемой «линией Суровикина», высказался политолог Марк Галеотти в статье Times.

«Русские продемонстрировали способность извлекать уроки из последних 16 месяцев войны, от лучшего управления артиллерией до координации действий беспилотников», — написал Галеотти.

Также, по его словам, у российских военнослужащих «было время» для создания мощных оборонительных укреплений. Он пишет о так называемой «линии Суровикина» — это обширная сеть траншей, минных полей, колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций.

Галеотти отметил, что за время контрнаступления Украина прорвала только внешнюю линию обороны на некоторых участках фронта, не вступив при этом в бой с основной. При этом ВСУ потеряли много танков, которые поставили страны Запада.

Россия успешно применяет новейшую технику в зоне спецоперации, например, вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и модернизированные дроны «Ланцет», добавил политолог.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Президент Владимир Зеленский объяснял медленное продвижение сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России.