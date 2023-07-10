Появилось предложение об установке госномеров на самокаты

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) должны получить государственные номерные знаки, после этого можно говорить о штрафах для них, заявил сенатор Валерий Васильев, курирующий вопросы транспорта и дорожной сети.

«Первостепенной задачей сегодня должна быть обязательная государственная регистрация всех средств индивидуальной мобильности, присвоение им государственных номерных знаков и, соответственно, установка на них номерных знаков», — цитирует Васильева ТАСС.

По его словам, следующий шаг — создание системы фиксации нарушений. Только после этого в Кодексе об административных правонарушениях пропишут штрафы для самокатчиков. Сейчас об этом говорить преждевременно.

Минтранс уже готовит изменения в КоАП, чтобы штрафы для водителей электросамокатов по сумме стали сопоставимы с денежным наказанием автомобилистов. Сейчас самокатчиков можно наказать максимум на 1,5 тысячи рублей.