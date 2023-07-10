Суд приравнял эмодзи «палец вверх» к подписанию контракта

Суд в Канаде постановил, что эмодзи «палец вверх» в текстовом сообщении означает согласие на заключение контракта, приговорив фермера к выплате 82 тысяч канадских долларов за нарушение договора.

Фермеру в текстовом сообщении пришел запрос на поставку 86 тонн льна от покупателя. В сообщении также была фраза «Пожалуйста, подтвердите контракт на лен», пишет BBC.

В ответ фермер прислал заказчику эмодзи в виде поднятого вверх большого пальца. После этого покупатель решил, что его собеседник согласился на сделку. Однако лен в итоге так и не привезли.

В ходе разбирательства фермер уверял, что отправленный им эмодзи — лишь подтверждение того, что он получил текстовое сообщение. Но суд решил, что отправленный эмодзи можно приравнять к подписанию делового контракта.

Судья отметил, что эмодзи, хоть и является «нетрадиционным способом подписания документа», является правомерным способом выражения согласия с условиями контракта. В итоге фермер выплатит покупателю штраф.