Медведев пригрозил Европе ударами по ядерным объектам

Россия может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится попытка атаковать Смоленскую АЭС ракетами НАТО, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее телеграм-канал Mash написал, что украинская сторона попыталась нанести ракетный удар по атомной станции в Смоленской области, которая расположена в трех километрах от города Десногорска.

Для атаки якобы использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Украине предоставила Великобритания. Расстояние от станции до Смоленска составляет порядка 150 километров.