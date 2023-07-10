Вредность маргарина оказалась мифом

Современный маргарин полезнее сливочного масла, мнение о его вредности для здоровья является мифом, рассказал диетолог, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Вред маргарина объясняется методом его производства — гидрогенизацией жидких растительных масел. В результате этого процесса образуются трансизомеры жирных кислот, которые вредны для сосудов и сердца.

Однако современный маргарин производят иначе. Новые технологии позволяют снизить в маргаринах содержание трансизомеров до безопасных 2%, уточнил Кабанов.

В свою очередь, сливочное масло содержит природные трансизомеры, образование которых связано с особенностями питания животных. Их количество может достигать 8%.

Более того, если с промышленными трансизомерами производители научились справляться, то удалить из продукта природные трансизомеры невозможно. Маргарин в целом более безопасный для здоровья продукт, подчеркнул эксперт.

Так, современные маргарины не содержат трансжиров, холестерина, насыщенных жиров, продукты с которыми медицина рекомендует ограничивать в регулярном рационе.

Кроме этого, произведенный из растительных масел, маргарин содержит полезные ненасыщенные жирные кислоты, которые положительно влияют на уровень холестерина.