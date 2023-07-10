НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Вредность маргарина оказалась мифом

Источник:
«Газета.Ru»
246 0

Современный маргарин полезнее сливочного масла, мнение о его вредности для здоровья является мифом, рассказал диетолог, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Вред маргарина объясняется методом его производства — гидрогенизацией жидких растительных масел. В результате этого процесса образуются трансизомеры жирных кислот, которые вредны для сосудов и сердца.

Однако современный маргарин производят иначе. Новые технологии позволяют снизить в маргаринах содержание трансизомеров до безопасных 2%, уточнил Кабанов.

В свою очередь, сливочное масло содержит природные трансизомеры, образование которых связано с особенностями питания животных. Их количество может достигать 8%.

Более того, если с промышленными трансизомерами производители научились справляться, то удалить из продукта природные трансизомеры невозможно. Маргарин в целом более безопасный для здоровья продукт, подчеркнул эксперт.

Так, современные маргарины не содержат трансжиров, холестерина, насыщенных жиров, продукты с которыми медицина рекомендует ограничивать в регулярном рационе.

Кроме этого, произведенный из растительных масел, маргарин содержит полезные ненасыщенные жирные кислоты, которые положительно влияют на уровень холестерина.

Еще по теме
Почему после дневного сна болит голова
Ученые нашли повышающий либидо напиток
Врач посоветовала упражнения от «пивного живота»
Выжить вопреки: где предел человеческой выносливости
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лукашенко обсудит судьбу ЧВК «Вагнер» с Путиным
Куда пропали «Вагнер» и Пригожин
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
Немецкая разведка перехватила переговоры Пригожина и Лукашенко
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
50
Президент Болгарии отказал Зеленскому в поставках оружия
40
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
38
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
31
Байден разозлился на трибуну и отпинал ее
30
Набиуллина объяснила падение рубля