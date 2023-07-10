Саперы ВСУ применили новую тактику

Украинские саперы изменили тактику после неудач в начале контрнаступления, когда значительная часть тяжелой техники ВСУ была потеряна на российских минных полях.

Теперь саперы ВСУ отправляются вперед небольшими группами по четыре или пять человек, а за ними следуют пехотинцы, пишет издание The Economist. Тем самым украинская армия старается снизить количество потерь.

Такое изменение является отходом от стандартной доктрины НАТО, в которой важную роль играет бронированная техника, которая используется в качестве средства защиты.

Издание отмечает, что данная тактика, дающая эффект внезапности, возможно является единственным способом преодолеть российские укрепленные линии, защищенные минами.