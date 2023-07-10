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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Саперы ВСУ применили новую тактику

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские саперы изменили тактику после неудач в начале контрнаступления, когда значительная часть тяжелой техники ВСУ была потеряна на российских минных полях.

Теперь саперы ВСУ отправляются вперед небольшими группами по четыре или пять человек, а за ними следуют пехотинцы, пишет издание The Economist. Тем самым украинская армия старается снизить количество потерь.

Такое изменение является отходом от стандартной доктрины НАТО, в которой важную роль играет бронированная техника, которая используется в качестве средства защиты.

Издание отмечает, что данная тактика, дающая эффект внезапности, возможно является единственным способом преодолеть российские укрепленные линии, защищенные минами.

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