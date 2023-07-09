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Российская ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области

Источник:
Sibnet.ru
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Силы противовоздушной обороны в Ростовской области сбили украинскую ракету в районе между ростовским Донецком и Каменском, сообщил в губернатор региона Василий Голубев.

«Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется», — написал Голубев в своем телеграм-канале.

Ранее о работе ПВО сообщил глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев. После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка [Ростовской области]. <...> У нас жертв нет, есть технические повреждения, они незначительные. Кровля [зданий] и так далее. Сейчас отработку ведет администрация города Донецка совместно с ОВД по городу Донецку», отметил Кураев.

Он добавил, что в настоящее время специалисты совершают объезд города, изымают обломки предметов, которые упали. «С понедельника бригады приступят к устранению [последствий]», — уточнил глава администрации города.

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