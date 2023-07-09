НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Киев признал причастность ко взрыву на Крымском мосту

Источник:
Sibnet.ru
369 11
Крымский мост
Фото: Росавтодор / CC BY 4.0

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ко взрыву на Крымском мосту осенью 2022 года причастны украинские военные.

«273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — цитирует РБК заявление Маляр.

8 октября 2022 года на мосту взорвался грузовик, обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека.

Заведено уголовное дело о терроризме, арестованы восемь человек. ФСБ назвала организатором взрыва украинскую военную разведку, Следственный комитет подтвердил эту версию.

Еще по теме
Дело о нападении на Милашину завели спустя почти двое суток
Куда пропали «Вагнер» и Пригожин
Покушение на главу Крыма сорвали в последний момент. ВИДЕО
Убийцу студентки Веры Пехтелевой заметили на СВО
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лукашенко обсудит судьбу ЧВК «Вагнер» с Путиным
Куда пропали «Вагнер» и Пригожин
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
Немецкая разведка перехватила переговоры Пригожина и Лукашенко
Обсуждение (11)
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

mosquito__2010

У меня лично помимо всего прочего чайник от борк. А теперь назови хоть одну позицию в которой не имели...

mosquito__2010

США это вечные ложь, шантаж, принуждение и насилие. Преступникам из США придется ответить за свои преступления...

physx

IRBIS, ELARI, GEOZON, Яндекс: колонки с Алисой и устройства для умного дома, VK: умные колонки с Марусей,...

Asd10

На пример?? Ну давай, вспомни че нить...