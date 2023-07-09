Киев признал причастность ко взрыву на Крымском мосту

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ко взрыву на Крымском мосту осенью 2022 года причастны украинские военные.

«273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — цитирует РБК заявление Маляр.

8 октября 2022 года на мосту взорвался грузовик, обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека.

Заведено уголовное дело о терроризме, арестованы восемь человек. ФСБ назвала организатором взрыва украинскую военную разведку, Следственный комитет подтвердил эту версию.