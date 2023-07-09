Глава Минфина США попросила Китай не помогать России

Китай не должен оказывать России материальную поддержку и помощь в обходе западных санкций, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в Пекине на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР.

Она сказала на переговорах в Китае «подчеркнула важность прекращения" специальной военной операции РФ на Украине.

«По мере того как мы продолжаем следить за внутренней ситуацией в России, поддержка Украины со стороны США не изменится. И я сообщила [китайским коллегам], что фирмам КНР необходимо воздерживаться от предоставления России материальной поддержки или помощи в обходе санкций», — цитирует ТАСС Йеллен.

По ее словам, все данные, которые имеются в распоряжении Минфина, показывают, что «доллар остается доминирующей [валютой] в международных сделках».

Она подчеркнула, что не видит «альтернативы, которая могла бы вытеснить доллар в обозримом будущем».