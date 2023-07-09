НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава Минфина США попросила Китай не помогать России

Источник:
Sibnet.ru
358 2

Китай не должен оказывать России материальную поддержку и помощь в обходе западных санкций, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в Пекине на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР.

Она сказала на переговорах в Китае «подчеркнула важность прекращения" специальной военной операции РФ на Украине.

«По мере того как мы продолжаем следить за внутренней ситуацией в России, поддержка Украины со стороны США не изменится. И я сообщила [китайским коллегам], что фирмам КНР необходимо воздерживаться от предоставления России материальной поддержки или помощи в обходе санкций», — цитирует ТАСС Йеллен.

По ее словам, все данные, которые имеются в распоряжении Минфина, показывают, что «доллар остается доминирующей [валютой] в международных сделках».

Она подчеркнула, что не видит «альтернативы, которая могла бы вытеснить доллар в обозримом будущем».

Еще по теме
Wildberries и самая богатая женщина России. СПРАВКА
Что такое параллельный импорт. СПРАВКА
смотреть все
Политика #Экономика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лукашенко обсудит судьбу ЧВК «Вагнер» с Путиным
Куда пропали «Вагнер» и Пригожин
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
Немецкая разведка перехватила переговоры Пригожина и Лукашенко
Обсуждение (2)
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
50
Президент Болгарии отказал Зеленскому в поставках оружия
39
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
33
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
31
Байден разозлился на трибуну и отпинал ее
30
Набиуллина объяснила падение рубля