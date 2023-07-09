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Замглавы МИД Украины нахамил Германии

Источник:
РИА Новости
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Бундестага Ральфу Штегнеру, выступившим против поставок США кассетных боеприпасов Киеву.

Штегнер раскритиковал решение США о поставках Киеву кассетных боеприпасов, указав, что их использование может повлечь гибель мирных жителей.

«Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чем говорите», — приводит РИА Новости.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН.

Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.

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Политика #Мир
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