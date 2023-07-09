Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»

Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил вернувшихся их плена пятерых командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).

На видео, размещенном в телеграм-канале главы государства, Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак встречают украинских военных в аэропорту и вместе с ними садятся в самолет. «Возвращаемся домой из Турции», — написал президент Украины.

Россия 22 сентября 2022 года обменяла захваченных в плен в Мариуполе командиров полка «Азов» на российских пленных, в числе которых был украинский политик Виктор Медведчук.

Турция пообещала, что «азовцы» будут оставаться в Турции до конца боевых действий, но нарушила обещание