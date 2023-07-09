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Земфира подала в суд из‑за отказа снять статус иноагента

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Земфиры (признана иноагентом в РФ)

Певица Земфира (признана иноагентом в РФ) пошла на второй круг, чтобы снять свой статус иностранного агента.

«В суд поступила апелляция на решение суда от 14 июня 2023 года по иску Рамазановой к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов», — цитирует ТАСС представителей суда.

В реестр иноагентов Земфиру внесли в феврале, отмечая, что певица выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции и получала поддержку от иностранных источников.

Земфира одна из первых артистов, кто попытался оспорить свой статус. 14 июня суд отклонил требование певицы признать незаконным ее включение в список иноагентов.

Пока еще ни один артист не смог снять через суд статус иностранного агента. Суд отклонил все иски, поданные к Минюсту в этом году.

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