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Почему после дневного сна болит голова

Источник:
«Газета.Ru»
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Дневной сон нередко оборачивается головной болью. Все дело в том, что для организма днем подходит только короткий сон, который длится всего 15-20 минут.

Если человек спит дольше 15-20 минут днем, то, скорее всего, он проснется вялым, разбитым и с головной болью, предупредила кандидат медицинских наук, врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Чем дольше длится сон, тем продолжительнее будут длиться негативные побочные эффекты. Дело в том, что примерно через 30-40 минут организм переходит в режим глубокого сна

Специалист отметила, что чем больше времени человек проведет в этой фазе, тем труднее и болезненнее будет пробуждение. Подобное состояние связано с инерцией сна — переходном периоде между сном и бодрствованием.

Так, когда человек засыпает днем, организм думает, что ему нужно вернуться в режим сна и проспать, как и ночью, от 7 до 9 часов. Однако из-за внезапного пробуждения происходит дезориентация.

«Короткий дневной сон лучше устраивать с 13:00 до 15:00 и спать не дольше 20 минут. В таком случае риск столкнуться с проблемами после пробуждения минимальный», — посоветовала врач.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

Dicky

О.нарисовалось чудо окраинское.Почему скрываешься от ВСУ на территории России.Или тут гадить безопаснее

mosquito__2010

Каковы учителя такова и элита.

GammiPluh

А потом на их место привезут новых Мыкол и скажут им что они тоже элита спецназа с курсами НАТО

pepelmetal

А где 800 тысячная армия которую зелебульбик собрал ?