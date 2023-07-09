Почему после дневного сна болит голова

Дневной сон нередко оборачивается головной болью. Все дело в том, что для организма днем подходит только короткий сон, который длится всего 15-20 минут.

Если человек спит дольше 15-20 минут днем, то, скорее всего, он проснется вялым, разбитым и с головной болью, предупредила кандидат медицинских наук, врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Чем дольше длится сон, тем продолжительнее будут длиться негативные побочные эффекты. Дело в том, что примерно через 30-40 минут организм переходит в режим глубокого сна

Специалист отметила, что чем больше времени человек проведет в этой фазе, тем труднее и болезненнее будет пробуждение. Подобное состояние связано с инерцией сна — переходном периоде между сном и бодрствованием.

Так, когда человек засыпает днем, организм думает, что ему нужно вернуться в режим сна и проспать, как и ночью, от 7 до 9 часов. Однако из-за внезапного пробуждения происходит дезориентация.

«Короткий дневной сон лучше устраивать с 13:00 до 15:00 и спать не дольше 20 минут. В таком случае риск столкнуться с проблемами после пробуждения минимальный», — посоветовала врач.